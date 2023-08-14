盤後速報 - 宜鼎(5289)下週(8月21日)除權息13.98元，預估參考價237.97元

宜鼎(5289-TW)下週(8月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利13.78元，股票股利0.2元，合計股利13.98元。
以今日(8月14日)收盤價256.50元計算，預估參考價為237.97元，權息值合計為18.53元，股息殖利率5.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
宜鼎(5289-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。近5日股價下跌9.22%，櫃買指數下跌3.04%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/21
|256.50
|13.7819
|5.37%
|0.1997
|2022/07/29
|176.5
|11.5241
|6.53%
|0.2955
|2021/08/05
|244.0
|6.6956
|2.74%
|0.0
|2020/08/21
|168.0
|7.5
|4.46%
|0.2
|2019/08/22
|129.0
|6.0
|4.65%
|0.2
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