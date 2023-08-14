盤後速報 - 宜鼎(5289)下週(8月21日)除權息13.98元，預估參考價237.97元

宜鼎(5289-TW)下週(8月21日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利13.78元，股票股利0.2元，合計股利13.98元。

以今日(8月14日)收盤價256.50元計算，預估參考價為237.97元，權息值合計為18.53元，股息殖利率5.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

宜鼎(5289-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業用嵌入式儲存裝置。工業用動態隨機記憶體模組。近5日股價下跌9.22%，櫃買指數下跌3.04%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/21 256.50 13.7819 5.37% 0.1997
2022/07/29 176.5 11.5241 6.53% 0.2955
2021/08/05 244.0 6.6956 2.74% 0.0
2020/08/21 168.0 7.5 4.46% 0.2
2019/08/22 129.0 6.0 4.65% 0.2

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