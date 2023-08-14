盤後速報 - 盛達(3027)下週(8月21日)除息0.26元，預估參考價41.84元

盛達(3027-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。

以今日(8月14日)收盤價42.10元計算，預估參考價為41.84元，息值合計為0.26元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電源供應器和LED驅動器等零組件設計製造和銷售業務。智慧型電網解決方案和多網合一網路產品設計製造和銷售業務。網路通訊設備和寬頻電力線產品設計製造和銷售業務。近5日股價下跌12.92%，台灣加權指數下跌1.44%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/21 42.10 0.2582 0.61% 0.0
2017/08/21 11.7 0.01 0.09% 0.15
2016/08/29 13.8 0.15 1.09% 0.0
2015/09/01 10.1 0.3004911 2.98% 0.1
2014/09/01 19.6 0.1499725 0.77% 0.35

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