盤後速報 - 盛達(3027)下週(8月21日)除息0.26元，預估參考價41.84元

盛達(3027-TW)下週(8月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.26元。
以今日(8月14日)收盤價42.10元計算，預估參考價為41.84元，息值合計為0.26元，股息殖利率0.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
盛達(3027-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電源供應器和LED驅動器等零組件設計製造和銷售業務。智慧型電網解決方案和多網合一網路產品設計製造和銷售業務。網路通訊設備和寬頻電力線產品設計製造和銷售業務。近5日股價下跌12.92%，台灣加權指數下跌1.44%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/21
|42.10
|0.2582
|0.61%
|0.0
|2017/08/21
|11.7
|0.01
|0.09%
|0.15
|2016/08/29
|13.8
|0.15
|1.09%
|0.0
|2015/09/01
|10.1
|0.3004911
|2.98%
|0.1
|2014/09/01
|19.6
|0.1499725
|0.77%
|0.35
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