勁豐下半年營收估穩健年增 毛利率優於上半年

工業電腦廠勁豐 (6577-TW) 董事長杜懷琪表示，巴西投票機專案部分在第三季出貨，加上醫療設備、健身器材訂單升溫，下半年營收將保持穩健年增，毛利率則可望較上半年略增。

杜懷琪表示，巴西的投票機、彩票機專案平均每 2-3 年會有一次，出貨期間約半年，這次是今年 4 月起開始出貨，預計 9 月告一段落，所以第四季營收估較第三季回落，但醫療設備、健身器材出貨升溫，仍將支撐營收優於去年。

杜懷琪進一步指出，解封後健身器材市場發展從家用重新回到商用，公司以商用為主，可望因此受惠；醫療設備客戶則是全球前三大醫材廠之一，產品生命週期約為 5-7 年，長期訂單穩健。

各產品線毛利率來看，勁豐表示，醫療觸控用顯示器約 30-33%、健身器材用的崁入式控制系統 22-26%；投票機、彩票機等特殊應用顯示模組則落在 20-24%。因此，下半年在投票機專案結束，醫療設備、健身器材出貨升溫帶動，毛利率將優於上半年。

勁豐第二季在投票機專案開始出貨下，營收 7.06 億元，季增 48%、年增 84%，毛利率 22%，季減 5 個百分點、年減 1 個百分點；稅後純益 8090 萬元，季增 39%，年增 136%，每股純益 1.71 元。

累計勁豐上半年營收 11.83 億元，年增 31%、毛利率 24%，持平去年同期、稅後純益 1.39 億元，年增 49%，每股純益 3.22 元。勁豐 7 月營收 2.44 億元，月增 15%、年增 59.5%；累計前 7 月營收 14.27 億元，年增 35.4%。

除了醫療、健身應用外，勁豐也積極布局航海、工業、食品以及物聯網等產業應用，杜懷琪表示，台灣的工業電腦同業大部分是以算力為主，勁豐則是選擇不需要那麼大算力的特定市場需求。