盤後速報 - 光寶科(2301)下週(8月16日)除息2元，預估參考價139.0元

光寶科(2301-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(8月9日)收盤價141.00元計算，預估參考價為139.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

光寶科(2301-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌7.14%，台灣加權指數下跌1.95%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/16 141.00 2.0 1.42% 0.0
2023/03/16 74.1 3.0 4.05% 0.0
2022/08/16 68.3 1.5 2.2% 0.0
2022/03/18 71.0 2.5 3.52% 0.0
2021/08/16 61.3 2.0 3.26% 0.0

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