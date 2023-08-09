盤後速報 - 光寶科(2301)下週(8月16日)除息2元，預估參考價139.0元

光寶科(2301-TW)下週(8月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月9日)收盤價141.00元計算，預估參考價為139.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
光寶科(2301-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌7.14%，台灣加權指數下跌1.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/16
|141.00
|2.0
|1.42%
|0.0
|2023/03/16
|74.1
|3.0
|4.05%
|0.0
|2022/08/16
|68.3
|1.5
|2.2%
|0.0
|2022/03/18
|71.0
|2.5
|3.52%
|0.0
|2021/08/16
|61.3
|2.0
|3.26%
|0.0
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