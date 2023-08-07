盤後速報 - 沛亨(6291)下週(8月14日)除息1.5元，預估參考價199.5元

沛亨(6291-TW)下週(8月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月7日)收盤價201.00元計算，預估參考價為199.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

沛亨(6291-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為本公司所營事業如下: 研究, 開發, 生產, 製造, 銷售下列產品:。工業用電子產品, 通訊器材, 消費性電子產品及電腦用。類比積體電路(Analog ICs)及混成式(Hybrid)類比積體電路。近5日股價下跌6.91%，櫃買指數下跌3.1%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/14 201.00 1.5 0.75% 0.0
2008/09/10 8.6999998 0.0 0.0% 0.56
2006/10/26 28.75 0.406438 1.43% 1.73
2004/12/09 10.45 0.0 0.0% 0.92

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