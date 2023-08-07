盤後速報 - 沛亨(6291)下週(8月14日)除息1.5元，預估參考價199.5元

沛亨(6291-TW)下週(8月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月7日)收盤價201.00元計算，預估參考價為199.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
沛亨(6291-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為本公司所營事業如下: 研究, 開發, 生產, 製造, 銷售下列產品:。工業用電子產品, 通訊器材, 消費性電子產品及電腦用。類比積體電路(Analog ICs)及混成式(Hybrid)類比積體電路。近5日股價下跌6.91%，櫃買指數下跌3.1%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/14
|201.00
|1.5
|0.75%
|0.0
|2008/09/10
|8.6999998
|0.0
|0.0%
|0.56
|2006/10/26
|28.75
|0.406438
|1.43%
|1.73
|2004/12/09
|10.45
|0.0
|0.0%
|0.92
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