〈台股盤前要聞〉緯創大股東宏碁賣股、台塑四寶擴大投資礦源 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台塑四寶昨 (3) 日宣布將參與轉投資事業集團旗下台塑資源 1 億美元 (約新台幣 32 億元) 的現增，主要目的為投資礦源，四寶將依原持股比例各注資 25%；宏碁第二季稅後純益 13.92 億元，季增 170%、年減 19.3%，每股純益 0.47 元，並宣布處分緯創股票 2707 張，處分金額達 2.79 億元。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

宏碁上半年 EPS 0.64 元 處分緯創 2707 張

宏碁 (2353-TW) 昨 (3) 日公布上半年財報，第二季稅後純益 13.92 億元，季增 170%、年減 19.3%，每股純益 0.47 元；上半年稅後純益 19.07 億元，年減 51.8%，每股純益 0.64 元，並宣布處分緯創股票 2707 張，處分金額達 2.79 億元。閱讀全文...

投資礦源 台塑四寶將增資台塑資源 32 億元

台塑四寶昨 (3) 日召開重大訊息記者會，共同宣布將參與轉投資事業集團旗下台塑資源 1 億美元 (約新台幣 32 億元) 的現金增資案，此增資案主要目的為投資礦源，並充實營運資金，四寶將依原持股比例各投入 25% 參與增資。閱讀全文...

愛普 *：客戶庫存去化到尾聲 下半年業績優於上半年

愛普 *(6531-TW) 昨 (3) 日召開法說會，總經理洪志勳表示，客戶庫存去化已到尾聲，營收從第一季的谷底逐月遞增，雖然整體經濟情勢沒有明顯好轉，但在中、低階市場需求力道增加下，預期下半年整體業績會比上半年好。閱讀全文...

義隆下半年優於上半年 明年筆電市場成長 1 成

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 昨 (3) 日召開法說會，董事長葉儀晧表示，現階段除 Chromebook 外，Windows 筆電庫存幾乎已回到正常水位，預期下半年會優於上半年，且受惠微軟強制淘汰 Window 10 以及 Copilot 問世，明年下半年會迎來換機潮，整體市場也會較今年增加 1 成。閱讀全文...

南茂下半年營運逐季揚 毛利率也同步優化

封測大廠南茂 (8150-TW) 昨 (3) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，受惠記憶體、驅動 IC 需求持續升溫，下半年營運逐季成長，且優於上半年，上下半年營收比重約 48、52%，且因高階產品比重增加，毛利率也可望較上半年改善。閱讀全文...

達方下半年估優於上半年 IT 產品切非鍵盤應用成新動能

達方 (8163-TW) 昨 (3) 日召開法說，董事長蘇開建表示，下半年綠能動能依舊較弱，但受惠筆電市況持續好轉，將帶動鍵盤產品同步升溫，整體營運優於上半年、毛利率也會提升。閱讀全文...

