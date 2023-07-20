盤後速報 - 大台北(9908)下週(7月27日)除息1.1元，預估參考價32.45元

大台北(9908-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

以今日(7月20日)收盤價33.55元計算，預估參考價為32.45元，息值合計為1.1元，股息殖利率3.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

大台北(9908-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為1.瓦斯之供應2.瓦斯設備裝置工程及有關器材製造及供應。3.瓦斯器材之行紀業務4.度量衡及瓦斯錶之修理輸入販賣業務。5.其他有關事業之經營6-9.租賃業....等10.第一類電信事業。近5日股價上漲0.15%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 33.55 1.1 3.28% 0.0
2022/07/29 33.85 1.1 3.25% 0.0
2021/08/26 33.7 1.1 3.26% 0.0
2020/07/14 31.65 1.1 3.48% 0.0
2019/07/25 29.95 1.1 3.67% 0.0

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