盤後速報 - 矽格(6257)下週(7月27日)除息4.2元，預估參考價54.1元

矽格(6257-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(7月20日)收盤價58.30元計算，預估參考價為54.1元，息值合計為4.2元，股息殖利率7.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
矽格(6257-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。IZ99990 其他工商服務業。CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。近5日股價上漲1.05%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|58.30
|4.2
|7.2%
|0.0
|2022/07/14
|50.6
|4.1298
|8.16%
|0.0
|2021/08/16
|65.5
|2.8656
|4.37%
|0.0
|2020/07/27
|46.4
|2.1972
|4.74%
|0.0
|2019/07/15
|31.25
|2.059843
|6.59%
|0.0
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