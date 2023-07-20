盤後速報 - 矽格(6257)下週(7月27日)除息4.2元，預估參考價54.1元

矽格(6257-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(7月20日)收盤價58.30元計算，預估參考價為54.1元，息值合計為4.2元，股息殖利率7.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

矽格(6257-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。IZ99990 其他工商服務業。CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。近5日股價上漲1.05%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 58.30 4.2 7.2% 0.0
2022/07/14 50.6 4.1298 8.16% 0.0
2021/08/16 65.5 2.8656 4.37% 0.0
2020/07/27 46.4 2.1972 4.74% 0.0
2019/07/15 31.25 2.059843 6.59% 0.0

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