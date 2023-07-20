盤後速報 - 台達化(1309)下週(7月27日)除息0.5元，預估參考價19.5元

台達化(1309-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月20日)收盤價20.00元計算，預估參考價為19.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
台達化(1309-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂。ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷。玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷。近5日股價下跌0.25%，台灣加權指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|20.00
|0.5
|2.5%
|0.0
|2022/07/28
|27.95
|2.0
|7.16%
|0.5
|2021/09/02
|44.95
|2.0
|4.45%
|1.0
|2020/07/23
|16.2
|0.3
|1.85%
|0.3
|2019/07/25
|10.65
|0.2
|1.88%
|0.2
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