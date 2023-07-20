盤後速報 - 台達化(1309)下週(7月27日)除息0.5元，預估參考價19.5元

台達化(1309-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月20日)收盤價20.00元計算，預估參考價為19.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.5%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

台達化(1309-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂。ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷。玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷。近5日股價下跌0.25%，台灣加權指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 20.00 0.5 2.5% 0.0
2022/07/28 27.95 2.0 7.16% 0.5
2021/09/02 44.95 2.0 4.45% 1.0
2020/07/23 16.2 0.3 1.85% 0.3
2019/07/25 10.65 0.2 1.88% 0.2

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞