〈台鎔展望〉焚化爐、醫療廢棄物雙引擎加持 未來3-5年營運階梯式成長

台鎔科技 (6947-TW) 汙泥、廢溶劑處理獲得半導體大廠青睞，今年 4 月取得日環股份跨足醫療廢棄物，焚化爐布局方面，子公司翰陽取得新竹市城市焚化爐 BOO 案、預計 2025 年啟用，隨著兩大動能帶動，未來 3-5 年營運將呈現階梯式成長。

台鎔科技除了汙泥處理外，將廢液廢溶劑回收後經過焚化、蒸餾 (初餾) 處理後可再販售；展望後市，董事長陳麗麗表示，下半年大客戶廢棄物預計量會增加，整體營運審慎樂觀。

除了汙泥、廢溶劑處理，財務長史巨富表示，今年進一步切入醫療廢棄物市場，4 月取得日環後處理量持續增加，也將計畫建置日環二廠，預計後年完工，目標年產能 3000 噸。

台鎔也切入焚化爐工程事業，史巨富指出，翰陽已取得新竹縣高效能焚化爐 BOO 標案，預計明年 8 月完工，9 月試運轉，最快年底取得許可、運轉，年處理量將達 15.5 萬噸，同時焚化熱還能發電，廢轉能輸出 156090 千度，除了垃圾處理還有售電收入挹注。

台鎔同步進軍焚化爐維運市場，史巨富表示，有了翰陽的焚化爐業務經驗後，未來將具備焚化爐工程統包、代操能力。

法人認為，翰陽城市焚化爐一般廢棄物處理量達 7.5 萬噸、事業廢棄物處理量 8 萬噸，處理單價分別為 2000 元與 1 萬元，因此預計後年運轉後，營收最高可挹注 14-16 億元，貢獻每股純益 4 元。