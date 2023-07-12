盤後速報 - 鈺邦(6449)下週(7月19日)除息2.3元，預估參考價52.9元

鈺邦(6449-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(7月12日)收盤價55.20元計算，預估參考價為52.9元，息值合計為2.3元，股息殖利率4.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺邦(6449-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。貼片式鋁捲繞固態電容之研究、開發、製造及銷售。堆疊型鋁晶片固態電容之研究、開發、製造及銷售。近5日股價上漲5.71%，台灣加權指數下跌1.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/19 55.20 2.3 4.17% 0.0
2022/07/11 44.65 2.0 4.48% 0.0
2021/09/10 52.0 1.9 3.65% 0.0
2020/07/29 36.7 1.0 2.72% 0.0
2019/08/15 29.5 0.985102 3.34% 0.0

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