盤後速報 - 松翰(5471)下週(7月19日)除息2.5元，預估參考價47.25元

松翰(5471-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月12日)收盤價49.75元計算，預估參考價為47.25元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。近5日股價下跌0.99%，台灣加權指數下跌1.41%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/19
|49.75
|2.5
|5.03%
|0.0
|2022/07/21
|68.0
|7.0
|10.29%
|0.0
|2021/08/11
|106.0
|5.7
|5.38%
|0.0
|2020/07/16
|59.5
|2.1
|3.53%
|0.0
|2019/07/10
|32.2
|2.08
|6.46%
|0.0
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