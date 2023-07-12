盤後速報 - 松翰(5471)下週(7月19日)除息2.5元，預估參考價47.25元

松翰(5471-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月12日)收盤價49.75元計算，預估參考價為47.25元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。近5日股價下跌0.99%，台灣加權指數下跌1.41%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/19 49.75 2.5 5.03% 0.0
2022/07/21 68.0 7.0 10.29% 0.0
2021/08/11 106.0 5.7 5.38% 0.0
2020/07/16 59.5 2.1 3.53% 0.0
2019/07/10 32.2 2.08 6.46% 0.0

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