盤後速報 - 翔名(8091)下週(7月18日)除息7元，預估參考價88.4元

翔名(8091-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(7月11日)收盤價95.40元計算，預估參考價為88.4元，息值合計為7.0元，股息殖利率7.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
翔名(8091-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體儀器及其設備之製造加工買賣業務（度量衡除外）。電腦及其週邊設備之買賣業務。電子（特許除外）、機械及其零件之買賣業務。近5日股價下跌2.66%，櫃買指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/18
|95.40
|7.0
|7.34%
|0.0
|2022/07/18
|72.1
|3.9094
|5.42%
|0.0
|2021/08/18
|61.5
|2.5804
|4.2%
|0.0
|2020/08/17
|74.2
|1.4522
|1.96%
|0.0
|2019/08/02
|74.0
|5.626443
|7.6%
|0.0
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