盤後速報 - 連宇(2482)下週(7月18日)除息1.5元，預估參考價67.5元

連宇(2482-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月11日)收盤價69.00元計算，預估參考價為67.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
連宇(2482-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。近5日股價下跌4.2%，台灣加權指數下跌2.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/18
|69.00
|1.49772
|2.17%
|0.0
|2017/08/30
|13.3
|0.32
|2.41%
|0.0
|2016/08/30
|13.8
|0.15
|1.09%
|0.0
|2010/09/09
|19.5
|0.5
|2.56%
|0.0
|2008/09/04
|18.0
|0.82134862
|4.56%
|0.51
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