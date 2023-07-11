盤後速報 - 連宇(2482)下週(7月18日)除息1.5元，預估參考價67.5元

連宇(2482-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月11日)收盤價69.00元計算，預估參考價為67.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

連宇(2482-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為讀卡機及銷售點終端機之製造、銷售及買賣業務。IC卡讀卡機設備及其週邊設備、零配件之製造、銷售與買賣業務。視訊會議設備及其週邊設備及零配件之製造、銷售、按裝與買賣。近5日股價下跌4.2%，台灣加權指數下跌2.53%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/18 69.00 1.49772 2.17% 0.0
2017/08/30 13.3 0.32 2.41% 0.0
2016/08/30 13.8 0.15 1.09% 0.0
2010/09/09 19.5 0.5 2.56% 0.0
2008/09/04 18.0 0.82134862 4.56% 0.51

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞