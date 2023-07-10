盤後速報 - 勤美(1532)下週(7月17日)除息1.2元，預估參考價35.65元

勤美(1532-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月10日)收盤價36.85元計算，預估參考價為35.65元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤美(1532-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。近5日股價下跌0.41%，台灣加權指數下跌1.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/17 36.85 1.19999 3.26% 0.0
2022/07/14 30.45 2.11 6.93% 0.0
2021/07/12 33.2 1.03 3.1% 0.0
2020/08/12 27.55 0.9218 3.35% 0.0
2019/07/16 36.4 2.7 7.42% 0.0

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