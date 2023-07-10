盤後速報 - 勤美(1532)下週(7月17日)除息1.2元，預估參考價35.65元

勤美(1532-TW)下週(7月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月10日)收盤價36.85元計算，預估參考價為35.65元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤美(1532-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬成型事業：各種金屬件之製造加工與組裝銷售。建設住宅事業：住宅及大樓之開發租售。生活創新事業：經營零售百貨業務、國際觀光旅館業務等。近5日股價下跌0.41%，台灣加權指數下跌1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/17
|36.85
|1.19999
|3.26%
|0.0
|2022/07/14
|30.45
|2.11
|6.93%
|0.0
|2021/07/12
|33.2
|1.03
|3.1%
|0.0
|2020/08/12
|27.55
|0.9218
|3.35%
|0.0
|2019/07/16
|36.4
|2.7
|7.42%
|0.0
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