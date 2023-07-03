盤後速報 - 宏泰(1612)下週(7月10日)除息1.5元，預估參考價25.4元

宏泰(1612-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月3日)收盤價26.90元計算，預估參考價為25.4元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏泰(1612-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。銅箔基板與絕緣材料等製造、加工、銷售與服務。太陽能模組之光伏導電帶、接線盒、連接器及通信線纜之製造與銷售。近5日股價下跌2.91%，台灣加權指數下跌1.67%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/10
|26.90
|1.5
|5.58%
|0.0
|2022/07/08
|20.9
|2.8
|13.4%
|0.0
|2021/07/06
|27.2
|1.2
|4.41%
|0.0
|2020/07/03
|10.85
|0.5
|4.61%
|0.0
|2019/07/09
|10.2
|0.32
|3.14%
|0.0
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