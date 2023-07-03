盤後速報 - 宏泰(1612)下週(7月10日)除息1.5元，預估參考價25.4元

宏泰(1612-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月3日)收盤價26.90元計算，預估參考價為25.4元，息值合計為1.5元，股息殖利率5.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏泰(1612-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為各種電線、電纜之製造、加工、銷售。銅箔基板與絕緣材料等製造、加工、銷售與服務。太陽能模組之光伏導電帶、接線盒、連接器及通信線纜之製造與銷售。近5日股價下跌2.91%，台灣加權指數下跌1.67%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/10 26.90 1.5 5.58% 0.0
2022/07/08 20.9 2.8 13.4% 0.0
2021/07/06 27.2 1.2 4.41% 0.0
2020/07/03 10.85 0.5 4.61% 0.0
2019/07/09 10.2 0.32 3.14% 0.0

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