鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為90.05元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.71元下修至2.69元，其中最高估值3.6元，最低估值1.78元，預估目標價為90.05元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 3.6 5.13 5.52
最低值 1.78 2.42 2.66
平均值 2.74 3.76 4.02
中位數 2.69 3.9 3.92

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 878,911,000 844,780,000 868,633,910
最低值 690,198,000 682,957,000 691,756,000
平均值 763,499,360 752,704,350 762,335,780
中位數 749,268,490 747,959,220 761,797,510

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.51 5.19 0.78 3.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		 848,048,496 620,062,326 415,281,764 646,022,809

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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