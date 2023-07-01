鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為90.05元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.71元下修至2.69元，其中最高估值3.6元，最低估值1.78元，預估目標價為90.05元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.6
|5.13
|5.52
|最低值
|1.78
|2.42
|2.66
|平均值
|2.74
|3.76
|4.02
|中位數
|2.69
|3.9
|3.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|878,911,000
|844,780,000
|868,633,910
|最低值
|690,198,000
|682,957,000
|691,756,000
|平均值
|763,499,360
|752,704,350
|762,335,780
|中位數
|749,268,490
|747,959,220
|761,797,510
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.51
|5.19
|0.78
|3.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
|646,022,809
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。