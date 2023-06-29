盤後速報 - 福華(8085)下週(7月6日)除息0.1元，預估參考價49.45元

福華(8085-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

以今日(6月29日)收盤價49.55元計算，預估參考價為49.45元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

福華(8085-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為LED封裝與照明應用、背光模組、數位電視模組、視訊盒。可變電阻器、開關、編碼器、感測器。藍芽滑鼠/耳機/遙控器、讀卡機、液晶顯示器模組。近5日股價上漲8.99%，櫃買指數下跌0.94%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/06 49.55 0.1 0.2% 0.0
2022/07/26 20.0 0.2 1.0% 0.0
2008/08/07 12.15 0.39999999 3.29% 0.1
2007/07/26 48.200001 0.95510018 1.97% 0.14
2006/08/04 19.65 1.0 5.09% 0.2

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