盤後速報 - 福華(8085)下週(7月6日)除息0.1元，預估參考價49.45元

福華(8085-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
以今日(6月29日)收盤價49.55元計算，預估參考價為49.45元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
福華(8085-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為LED封裝與照明應用、背光模組、數位電視模組、視訊盒。可變電阻器、開關、編碼器、感測器。藍芽滑鼠/耳機/遙控器、讀卡機、液晶顯示器模組。近5日股價上漲8.99%，櫃買指數下跌0.94%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/06
|49.55
|0.1
|0.2%
|0.0
|2022/07/26
|20.0
|0.2
|1.0%
|0.0
|2008/08/07
|12.15
|0.39999999
|3.29%
|0.1
|2007/07/26
|48.200001
|0.95510018
|1.97%
|0.14
|2006/08/04
|19.65
|1.0
|5.09%
|0.2
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