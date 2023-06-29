盤後速報 - 旺玖(6233)下週(7月6日)除息0.48元，預估參考價27.12元

旺玖(6233-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.48元。

以今日(6月29日)收盤價27.60元計算，預估參考價為27.12元，息值合計為0.48元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

旺玖(6233-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之研發、設計與銷售。電腦週邊設備、顯示器之研發、設計。電子零件、基板模組及電子產品之研發、設計及代理與銷售。近5日股價下跌2.72%，櫃買指數下跌0.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/06 27.60 0.4839 1.75% 0.0
2008/08/06 24.9 0.6297 2.53% 0.07
2006/09/01 16.6 0.7743 4.66% 0.26
2005/08/02 65.099998 0.9339 1.43% 3.74
2004/07/20 107.5 0.475 0.44% 4.25

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