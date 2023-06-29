盤後速報 - 旺玖(6233)下週(7月6日)除息0.48元，預估參考價27.12元

旺玖(6233-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.48元。
以今日(6月29日)收盤價27.60元計算，預估參考價為27.12元，息值合計為0.48元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
旺玖(6233-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路之研發、設計與銷售。電腦週邊設備、顯示器之研發、設計。電子零件、基板模組及電子產品之研發、設計及代理與銷售。近5日股價下跌2.72%，櫃買指數下跌0.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/06
|27.60
|0.4839
|1.75%
|0.0
|2008/08/06
|24.9
|0.6297
|2.53%
|0.07
|2006/09/01
|16.6
|0.7743
|4.66%
|0.26
|2005/08/02
|65.099998
|0.9339
|1.43%
|3.74
|2004/07/20
|107.5
|0.475
|0.44%
|4.25
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