盤後速報 - 遠東銀(2845)下週(7月6日)除息0.41元，預估參考價11.54元

遠東銀(2845-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。
以今日(6月29日)收盤價11.95元計算，預估參考價為11.54元，息值合計為0.41元，股息殖利率3.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
遠東銀(2845-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款,辦理放款,保證。簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務。辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券。近5日股價上漲0.85%，台灣加權指數下跌1.55%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/06
|11.95
|0.4089
|3.42%
|0.0
|2022/09/06
|12.3
|0.43
|3.5%
|0.158
|2021/09/17
|11.1
|0.326
|2.94%
|0.191
|2020/09/01
|11.2
|0.468
|4.18%
|0.275
|2019/08/29
|12.3
|0.45
|3.66%
|0.27
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