盤後速報 - 遠東銀(2845)下週(7月6日)除息0.41元，預估參考價11.54元

遠東銀(2845-TW)下週(7月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.41元。

以今日(6月29日)收盤價11.95元計算，預估參考價為11.54元，息值合計為0.41元，股息殖利率3.42%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

遠東銀(2845-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款,辦理放款,保證。簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務。辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券。近5日股價上漲0.85%，台灣加權指數下跌1.55%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/06 11.95 0.4089 3.42% 0.0
2022/09/06 12.3 0.43 3.5% 0.158
2021/09/17 11.1 0.326 2.94% 0.191
2020/09/01 11.2 0.468 4.18% 0.275
2019/08/29 12.3 0.45 3.66% 0.27

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