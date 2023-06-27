盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月4日)除息1.8元，預估參考價20.4元

光聯(5315-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(6月27日)收盤價22.20元計算，預估參考價為20.4元，息值合計為1.8元，股息殖利率8.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲1.35%，櫃買指數下跌1.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 22.20 1.8 8.11% 0.0
2022/07/01 17.05 1.3 7.62% 0.0
2021/07/01 19.25 0.8208 4.26% 0.0
2020/07/01 14.0 0.8234 5.88% 0.0
2019/07/09 20.55 1.466651 7.14% 0.0

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