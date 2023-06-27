盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月4日)除息1.8元，預估參考價20.4元

光聯(5315-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。
以今日(6月27日)收盤價22.20元計算，預估參考價為20.4元，息值合計為1.8元，股息殖利率8.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲1.35%，櫃買指數下跌1.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|22.20
|1.8
|8.11%
|0.0
|2022/07/01
|17.05
|1.3
|7.62%
|0.0
|2021/07/01
|19.25
|0.8208
|4.26%
|0.0
|2020/07/01
|14.0
|0.8234
|5.88%
|0.0
|2019/07/09
|20.55
|1.466651
|7.14%
|0.0
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