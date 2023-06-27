6月CCI創1年新高 投資台股指標寫15個月來高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 6 月消費者信心指數 (CCI) 為 66.66 點，月增 2.99 點，並創去年 6 月以來新高；6 項指標有 5 項上升，又以「未來半年投資股票時機」上揚最多，創下去年 4 月以來高點。

台經中心說明，此次調查 6 項分項指標，5 項指標上升，其中，上升幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，調查為 44.1 點，月升 17.3 點，其次為「未來半年國內就業機會」65.45 點，月升 0.35 點。

而上升幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果為 24.7 點，月升 0.3 點；「未來半年家庭經濟狀況」為 75.4 點，月升 0.2 點。

台經中心說明，家庭經濟狀況指標連續 10 個月保持 90 點以上，指數相對穩定，在短期間內少有大幅增減的情況。

本月上升幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 80.6 點，僅較上月上升 0.1 點。

而唯一下降的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 109.7 點，月減 0.3 點。

從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」呈樂觀，且自 2021 年至今，僅有 2 個月為悲觀。

另外，台經中心也進行「購買房地產時機」指標調查，結果為 105.25 點，月減 0.1 點，此指標處在狹幅整理。