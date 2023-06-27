康舒花蓮和平儲能案場最快年底完工 明年Q2併網運轉

康舒 (6282-TW) 積極擴大綠能事業版圖，除了將太陽能資產轉型以外，近期儲能布局也開跑，近日宣布花蓮和平儲能系統發包給 SI 系統廠商泓德能源，發包金額 10.32 億元，康舒預估，案場最快年底完工，明年第二季起可望併網運轉、開始貢獻營收。

康舒花蓮和平儲能案場分為兩區域，坐落於和平工業區北側，由子公司匯旭電力所營運，硬體設備交由泓德能源建置，匯旭負責電源管理，公司表示，和平案場期望年底可望完工，不過近缺工嚴重，有可能延後至明年初，有機會趕在明年第二季併網運轉。

康舒積極輕量化綠色能源資產，日前已宣布處分旗下子公司康陽新能源全數股權，以及台康日能科技 6 成持股，兩子公司皆為原先旗下太陽能案場，經公告披露交易相對人為康舒旗下全資子公司康暉電力，處分收益預計會在第三季認列。

康舒表示，未來康暉將負責新能源營運，目前康暉股本雖 50 萬元，未來將辦理增資，引進產、壽險業者資方，持續增資至 10 億元，增資完成後康舒對康暉的持股將下降至 2 成並採權益法認列，剩下 8 成持股將由產壽險業者持有。

由於儲能案場與太陽能案場都有重資產的特質，前期都需要一定的資本支出，針對未來是否也將儲能案場轉至康暉營運，公司表示，不排除這個可能性，會看股東對於儲能的投資意願再做調整。

花蓮和平工業區在台泥號召之下，已轉型成為綠色能源重鎮，台泥將在和平廠區建立 250 MWh 大型儲能系統，投資金額達 40 億元，台泥去年前三季非水泥營收已達 29%，目標 2050 年新能源事業營收比重達 5 成。