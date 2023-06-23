〈Q3產業景氣前瞻〉庫存回歸正常 PC廠下半年迎傳統旺季

全球景氣去年下半年起急遽下滑，筆電等消費性市場享受疫情紅利後，需求出現斷崖式滑落，導致終端庫存水位高檔，不過，經歷 3 季庫存調整後，品牌、供應商紛紛看到庫存去化跡象，預計下半年需求可望逐步回溫。

品牌廠宏碁 (2353-TW) 表示，第二季來到轉捩點，通路端的庫存鬧鬼已過，本季下半起已明顯訂單湧進，除教育標案外，商用、消費及電競等領域都有看到較大量的訂單。

華碩 (2357-TW) 表示，庫存去化已經見效，第二季動能優於第一季，庫存已經不是華碩、通路或產業的問題，重點仍在需求，但仍可預期下半年的傳統季節性需求浮現，但全年市場出貨量仍會低於去年。

代工廠方面，仁寶 (2324-TW) 指出，現在也接獲很多急單，下半年可望迎來傳統旺季，上下半年營收比估 45:55，若需求強可望達 40:60，預期下半年營收、獲利可望逐季增。

筆電出貨方面，仁寶認為，第三季出貨預計將較本季成長雙位數，其他代工廠方面，英業達 (2356-TW) 預估第三季筆電低雙位數成長，廣達 (2382-TW) 則認為第三季將迎來消費性產品出貨高峰。

緯創 (3231-TW) 表示，筆電、PC 預期今年逐季成長，和碩 (4938-TW) 則認為，第二季維持與首季出貨持平的展望，在季底效應、客戶拉貨帶動，6 月筆電出貨可望微幅成長，而通訊產品將因淡季影響而小幅衰退。