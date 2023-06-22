外銷訂單連九黑、中鋼開跌盤、亞力奪台電大單 本周大事回顧

我國 5 月外銷訂單連 9 黑，上半年預計年減 2 成但下半年將好轉，另外，由於鋼市復甦不如預期，中鋼 7 月、Q3 雙雙開出跌盤，亞力奪台電大單，在手訂單衝破百億元，其他還包含環球晶等大廠釋出展望，以下為本周大事回顧：

回應下游客戶期待 中鋼 7 月及 Q3 盤價雙雙開跌盤

中鋼 (2002-TW) 開出 7 月及第三季盤價，由於第二季國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，月盤產品回應下游客戶期盼，接軌市場行情；季盤價格則反映最近三個月的行情變化調整，雙雙開出跌盤。

鴻海攜手 Stellantis 合資成立車用晶片公司 SiliconAuto

鴻海 (2317-TW) 宣布與 Stellantis 合資，成立車用半導體的設計與銷售服務公司 SiliconAuto，預計自 2026 年起營運，而鴻海跟 Stellantis 各持有 SiliconAuto 50% 股權。

亞力奪台電大單 在手訂單衝破百億元 營收催油門

受惠台電強韌電網計畫需求強勁，機電廠亞力 (1514-TW) 近期報捷，取得竹科升壓站的 20 億元大單，在手訂單衝破 100 億元，加上半導體廠不斷電設備持續出貨，下半年單季營收將寫新猷，法人估今年營收、獲利可望年增 2 成，優於原先預期。

台灣上半年外銷訂單金額估衰退 2 成 下半年靠 AI 拚轉正

經濟部公布台灣 5 月外銷訂單，訂單金額 456.8 億美元，較去年同期減少 17.6%，連續 9 個月負成長，儘管減幅較預估值收斂，但預期今 (2023) 年上半年外銷訂單仍較去年同期衰退約 2 成，研判下半年有機會在 AI 趨勢加持下，帶動訂單金額轉正。

環球晶徐秀蘭：Q4 營運回穩全年續揚 今年 SiC 產能逾倍增

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 召開股東會，董事長徐秀蘭表示，第二季營收不會與第一季差太多，第三季則將持穩或略減，預期第四季可望回穩，明年營運將比今年「有盼頭」。

傳莫迪美國行將拜會馬斯克 爭取在印度蓋廠

彭博 20 日 引知情人士消息報導，印度總理莫迪今天可能會在訪美期間會晤美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，目前印度正在爭取特斯拉在當地生產電動車。

英特爾斥資 330 億美元馬德堡設廠 德國史上最大外國投資

英特爾 (INTC-US) 將斥資超過 300 億歐元 (330 億美元)，在德國的馬德堡 (Magdeburg) 設立兩座晶片廠，德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 盛讚，這是德國史上最大手筆的外國投資。