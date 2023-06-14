必應下半年合作藝人場次續增 積極參與主辦業務

必應創造 (6625-TW) 今(14)日召開股東會，必應表示，下半年合作的藝人與場次持續增加中，承接演出版圖將遍及世界各地，近年也積極參與主辦業務，轉投資空殼影像將投入第二部恐怖片拍攝，並正與日本三大電影公司之一的松竹電影洽談合作中。

必應表示，全球已連續 3 年受 COVID-19 疫情影響，線下展演相關業務大幅停擺，公司身在產業第一線，業務上雖面臨衝擊，但積極培訓各區域專業人力，也試圖打造新型態展演模式，結合虛擬及現實，實現線上演唱會直播及異地共演的可能性。

展望今年下半年，必應表示，歐美、星馬、日本及中國等海外疫情全數解封，五月天剛在澳洲、北京鳥巢完成演出，接著預計將在中國及歐洲等地輪番開唱；林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會完成歐美澳等場次後，剛宣布中國 7 城市 14 場次。

還有包括李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、田馥甄、周湯豪、毛不易、薛之謙、李宇春等巡迴演唱會及 COLDPLAY「酷玩樂團 2023 高雄演唱會」等，合作的藝人與場次持續增加中，必應承接演出的版圖勢必遍及世界各地。

另一方面，必應創造近年也積極參與「主辦」業務，下半年承接日本搖滾天團 ONE OK ROCK 亞洲巡迴台灣首站演出，更以豐富展演產業資源與軟硬體實力，取得 112 年度桃園陽光劇場委託營運及台北流行音樂中心舞台相關專業技術服務採購、投入男團與新秀培訓著力經紀業務，持續拓展營運觸角。

另外，必應創造投資的「空殼影像」，去年推出台灣首部邪教驚悚電影《咒》，在國際上打破多項紀錄，接下來將繼續投入第二部恐怖片拍攝，並積極與日本三大電影公司之一的松竹電影洽談合作，朝向和國際接軌的目標邁進。

