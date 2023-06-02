傳聞被證實！「香港巴菲特」拋售股權 廣發證券出手

市場傳聞被證實，廣發證券 (000776-CN) 周四（1 日）和香港惠理集團 (00806-HK) 雙雙發布聯姻公告，廣發證券全資子公司廣發香港擬以低於人民幣 10 億元總對價買進惠理不超過 3.69 億股普通股（佔惠理全部已發行股份約 20.2%），最終買進股份數量和比率以交割時為準。

據《券商中國》報導，廣發香港與惠理此次交易綜合考慮仲介機構出具的估值報告、惠理經營情況等因素，經交易各方磋商，確定交易價格為每股 3 港元，將以現金方式支付。截至公告發布日，交易各方已簽署股權購買協議。

廣發證券表示，此次交易是根據公司發展策略，響應服務國家粵港澳大灣區戰略與人民幣國際化部署，有助於增強公司境外資產管理業務的競爭能力，提升國際化水準。

惠理成立於 1993 年，股份於港交所主板上市，主要從事資產管理，為機構和個人客戶提供投資服務和商品。惠理創始人為謝清海，目前擔任惠理聯席主席，人稱「香港巴菲特」。

港股惠理股價在周三早盤一度暴漲約 15%，創下兩個月以來最大漲幅，原因是惠理在周二發布公告，表示董事會注意到媒體報導廣發證券計劃從惠理最大股東與創始人手中買下該公司 20% 股權的消息。

惠理表示，創始股東謝清海與葉維義正就潛在買方集團一家成員公司可能自創始股東買進少於 30% 已發行股份與潛在買方集團磋商，尚未訂立任何最終合約。

彼時，市場傳出消息廣發證券計劃收購惠理 20% 股權，但廣發證券不予置評。後來惠理和廣發證券在周四同步發布公告，證實市場傳聞。