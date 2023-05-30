點火發射！中國神舟十六號載人飛船順利升空

中國載人航天工程辦公室周二（30 日）表示，上午 9 時 31 分，搭載神舟十六號載人飛船的長征二號 F 遙十六運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射，約 10 分鐘後，神舟十六號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射圓滿成功。

據《第一財經》報導，酒泉衛星發射中心在上午 6 時 42 分舉行神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式，6 時 44 分，中國載人航天工程總指揮許學強下達出發命令，景海鵬、朱楊柱、桂海潮等航天員領命出征。

飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟十六號航天員乘組將與神舟十五號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站工作生活期間，神舟十六號航天員乘組將進行出艙活動，展開空間科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

此次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的首次載人飛行任務，是工程立項實施以來第 29 次發射任務，也是長征系列運載火箭第 475 次飛行。

目前空間站組合體已進入交會對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十六號載人飛船交會對接和航天員進駐條件。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強周一表示，神舟十六號載人飛船駐留約五個月，計劃 11 月返回東風著陸場。神舟十五號航天員乘組進駐空間站已滿半年。