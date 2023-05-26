看好熱固樹脂回收市場 上緯將赴中國、歐洲擴產

上緯投控 (3708-TW) 今(26)日召開法說會，上緯表示，可回收熱固樹脂已陸續取得風電客戶訂單，將積極投入循環再生產品，在台灣、中國及歐洲建回收複合材料產能，其中中國明年啟動擴產、歐洲還在洽談中。

上緯於去年初推出可回收熱固樹脂「EzCiclo 易可收」/「CleaVER 可立解」，經過一年推廣與客戶認證，目前在風電應用領域已有所斬獲，獲國際及中國風電客戶認可，陸續取得訂單。

上緯指出，除風電應用領域，EzCiclo 也可以應用於各種產業的加工製程，例如運動休閒、CCL 和汽車產業等，公司也積極與各應用產業展開認證、試製中。

上緯表示，接下來發展重點將投入熱固樹脂所製複合材料產品退役後的循環再生利用閉環工程，將於台灣、中國及歐洲相繼投入循環再生產品，迎接低碳經濟時代。

上緯目前在台灣已建置回收示範線，一年可處理 40 噸回收複合材料，預計 2024 年在大陸建置產能，一年可處理 2000 噸回收複合材料，最終設計產能為 5000 噸，歐洲產能建置則在洽談中。

上緯持續佈局環保、綠色能源領域，近年進一步轉型以「致力碳中和，創生新材料」為未來發展核心，目標朝向「循環經濟領域」應用產業及事業發展；因應證交所於今年新增掛牌類別，上市類別將於今年 7 月自「化學工業」調整至「綠能環保」。

對於碳競爭力方面，上緯強調，將從四層次著手達成目標，其中，本業產品即屬節能減碳材料，如風電葉片樹脂屬綠能產業一環，也可將本業產品轉為可再利用產品，並將投入本業外的投資，進行 CCUS(碳捕捉、再利用及封存)。

