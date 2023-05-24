〈陸港盤後〉美國朝野債務上限談判卡關 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周三（24 日）收盤同步走低，滬指跌 1.28%，利空是美國朝野兩黨的債務上限談判卡關，打擊市場信心，投資人也關注中國新任駐美大使謝鋒抵美履新的消息。

滬指周三收盤跌 1.28% 報 3,204.75 點，深成指跌 0.84% 報 10,920.33 點，創業板指跌 0.36% 報 2,245.26 點；兩市成交額合計人民幣 8,027 億元，「北向資金」淨流出 44.82 億元。

保險、地產、銀行、釀酒、醫藥等族群均走低，半導體、晶片等族群逆勢走高，光刻膠、記憶體晶片、CPO、智慧機器等類股齊揚。

香港恒生指數周三收盤大跌 1.62%，恒生科技指數重挫 1.99%。

美國債務違約危機倒數計時，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫的談判代表周二在國會大廈恢復談判，雙方仍未達成協議。麥卡錫周二告訴共和黨員，債限上限談判還有一段路要走，懇求他們在削減政府開支方面要口徑一致。

共和黨並懷疑財長葉倫提 6 月 1 日大限是想製造危機感。共和黨議員 Chip Roy 說，所謂違約最後期限是「人為製造危機」，實質上是要挾共和黨放棄一些要求。

此外，謝鋒周二抵美履新，謝鋒強調，習近平提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，這是新時期中美正確相處的治本之道。希望美方與中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，朝著這個方向共同努力，按中美三個聯合公報的原則妥善處理台灣等重要敏感問題，加強對話、管控分歧、推進合作，爭取中美關係回歸正軌。

謝鋒出任駐美大使，正值華府希望能改善兩國關係。近幾個月來，中國間諜氣球、台灣問題及美國技術出口管制等問題，導致美中關係惡化。

據《彭博》報導，亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心研究員 Neil Thomas 說，謝鋒是外交部老將，他的晉升可能歸功於他調整工作以反映中國政府指示的能力，當習近平希望他務實時，他就務實，當習近平希望他咄咄逼人時，他就咄咄逼人。