富途前腳中國下架App 後腳香港上新營業部

富途控股前腳在中國境內下架應用程式（App）「富途牛牛」，後腳便在香港邁出「由線上轉線下」重要一步，富途證券選擇在尖沙嘴繁華地段設立營業點。

據《財聯社》報導，富途正在裝修在香港的首家「營業部」，兩層店面均在裝修，外圍設置富途廣告。「營業部」的地點座落在彌敦道 96 號臨街，對面是香港富豪劉鑾雄旗下老牌商場 The One，所在路口人潮不斷。

富途即將開張的香港首家線下「營業部」，位於尖沙嘴彌敦道和加連威老道交界處，近地鐵站出口，對面是 The One 和地標九龍清真寺，周圍有中銀和滙豐的分行，屬於尖沙嘴優質地段。每月租金約 70 萬港元，較前租客東亞銀行便宜近 30%。

富途近期在香港的宣傳可謂「鋪天蓋地」，金鐘、中環及紅磡地鐵站內和東鐵車廂裡皆可看到富途廣告。去年富途還請來港星謝霆鋒擔任香港代言人，廣告宣傳語為「每三個香港人，就有一個用富途牛牛。」此外，富途在春節期間曾派出推廣車於旺角附近宣傳開戶，此後又在旺角街頭以大螢幕播放「富途牛牛」3D 動畫廣告。

業界人士表示，富途此次花大錢租下尖沙嘴店面，和國際大型銀行做鄰居，將有助於其吸引客戶，增加資產管理總額。富途線下營業點最快 6 月就會開業，可能會衝擊香港網路券商。

市場在 5 月 16 日傳出「富途、老虎將從中國應用商店下架其 App」的消息，受此消息影響，富途控股美股盤前一度暴跌 16%，老虎證券重挫逾 10%。當日美股開盤前，兩家券商相繼發布公告，證實上述消息。

富途控股表示，為響應證監會規範跨境證券業務的行業整改要求，富途擬在中國境內線上應用商店下架「富途牛牛」，以推動業務全面符合境內監管精神。富途並說，境內客戶仍可透過「富途牛牛」交易，相關服務和業務均不受任何影響。香港及所有境外用戶下載和使用「富途牛牛」App 均不受任何影響。

老虎證券也表示，5 月 18 日起調整境內用戶更新客戶端方式，在境內應用市場下架旗下「老虎國際」App。