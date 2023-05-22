微信新功能發布！今天起我們「刷掌」支付

不掃碼、不刷卡、不刷臉，中國微信在周日（21 日）正式推出刷掌支付功能，且北京地鐵大興機場線同日宣布支援這項功能，為乘客提供更多支付選項。

據《華夏時報》報導，微信公開公眾號周日宣布，正式發布刷掌支付功能，用戶可以在刷臉設備上進行刷掌操作。用戶需要先在設備綁定個人微信賬號，錄入手掌紋樣，消費時將手掌對準支付設備掃描區，確認後即可完成支付。

相較於刷臉支付，刷掌支付的安全或精準度更高，且指紋識別讀取指腹表皮紋路，掌紋讀取的是掌心血管紋路，能避免暴露在外與複製偽造。

北京軌道交通大興機場線同日宣布推出刷掌乘車服務，即日起草橋站、大興新城站、大興機場站全線開通刷掌乘車服務。

那麼，乘客要怎麼刷掌呢？乘客只需在大興機場線各站自動售票處刷掌註冊機錄入掌紋，按提示完成授權後，即可開通刷掌乘車服務。乘客使用這項服務時，需找到帶有圓環標誌的刷掌閘機，將掌心面對圓環內的識別區，完成識別後圓環變為綠色，閘機將自動打開。乘客出站時再刷一次掌紋，就能透過微信支付自動支付乘車費用。

「刷掌過閘屬於非接觸式過閘，衛生且安全。乘客遇到忘帶實體卡、手機沒電等特殊情況，也能乘坐地鐵。」微信支付負責人表示，刷掌過閘乘車提升乘客體驗，乘客伸手即可進出站，對老人更友好，對行動不便者更加無障礙。

此次刷掌乘車服務在大興機場線的應用，是掌紋生物識別技術首次在軌道交通場景的應用。未來刷掌服務也將逐步應用於辦公、零售、餐飲等領域。