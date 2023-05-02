群電Q1每股賺1.47元 估下半年優於上半年

電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (2) 日公佈第一季財報，第一季稅後純益 5.81 億元，季減 22.6%、年減 23.2% ，每股純益 1.47 元，雙率均較去年同期成長；群電表示，因客戶調整庫存，營收年減約 2 成，但整體獲利表現仍優於市場預期。

群電第一季營收 82.91 億元，季減 12.7%、年減 21%，毛利率 18.7%，季減 1.8 個百分點、年增 2.1 個百分點，營益率 8.8%，季減 1.4 個百分點、年增 0.1 個百分點，稅後純益 5.81 億元，季減 22.6%、年減 23.2% ，每股純益 1.47 元。

群電表示，總體經濟不振加上客戶積極去化庫存衝擊第一季營收，不過公司持續優化產品組合，產品平均銷售價格 (ASP) 與 2021 年相比已有雙位數以上的成長，其中電競筆電、衛星通訊電源表現優於平均，智慧建築營收更是去年同期的 3 倍，高毛利雲端智能應用營收貢獻也達到 52%，也成淡季支撐獲利的關鍵之一。

群電今日同步公布 4 月營收 27.43 億元，月減 10.59%、年減 11.5%，累計前 4 個月營收達 110.35 億元，年減 18.8%。

展望第二季及下半年，群電認為，PC 客戶庫存去化已經告一段落，目前電競筆電、Chromebook 的需求轉佳，預計第二季整體營運將開始有溫和復甦，下半年希望隨著伺服器電源回溫、筆電新品出貨，營運可望優於上半年。

另外，群電表示，智慧建築解決方案布局多年，正逐漸發酵，目前已累積十多個執行中的專案，總金額高達 40 億元，該業務繼去年營收突破 5 億元後，今年營收有機會挑戰 15 億元，可望彌補傳統 PC 及消費應用疲弱情況。