聯寶無線充電、網通需求旺營運樂觀 5月中下旬轉上櫃

磁性元件廠聯寶 (6821-TW) 預計將於 5 月中下旬轉上櫃，總經理譚偉傑看好，今年網通應用持穩健，加上打入日系遊戲機供應鏈，帶動變壓器產品出貨，此外，新增的無線充電事業需求暢旺，全年營運審慎樂觀。

聯寶主要產品為通訊及電源磁性元件，產品涵蓋 PoE(Power over Ethernet) 電源類變壓器、LAN 類網路變壓器、DSL 類通訊變壓器、共模濾波器及電感等磁性元件，以及無線充電模組產品線。

聯寶的終端客戶涵蓋鴻海 (2317-TW)、中磊 (5538-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW)、啟碁 (6285-TW) 等網通系統廠，以及思科、亞馬遜、EPSON 等國際知名品牌客戶。

譚偉傑表示，隨著 5G 進入商轉、推生物聯網連接設備數量增加，對於可融和數據和電源基礎架構之 PoE(Power over Ethernet) 電源類變壓器產品需求提升。

在 LAN 類網路變壓器方面，譚偉傑表示，去年下半年打入日系遊戲機大廠供應鏈，預計今年可拿下 50% 的訂單比重，將貢獻今年 5-10% 的營收；此外，公司也積極布局 Wi-Fi 產品，除了 Wi-Fi 6/ 6E 外，預計明年配合 IC 設計廠及客戶推出 Wi-Fi 7 產品。

聯寶也將產品線擴大到無線充電，去年併購無線充電模組品牌 U-Way，譚偉傑表示，雖然目前消費性電子面臨產業調整，但無線充電非但未受影響，客戶還積極追單，將是帶動今年成長的另一動能。

聯寶去年電壓器、磁性元件營收比重約 94%，其他 6%，公司預估，今年無線充電營收比重可望來到 20%，