盤中速報 - 御頂(3522)股價殺至跌停，跌停價13.95元，成交602張

御頂(3522-TW)21日09:55下跌1.55元，股價跌停報13.95元，委買29張、委賣21張，成交602張。

主要業務為婚宴.餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲1.79%。

御頂(3522-TW)近5日股價上漲27.57%，櫃買指數下跌1.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+19 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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