盤後速報 - 國泰數位支付服務(00909)次交易(21)日除息0.23元，參考價16.76元

國泰數位支付服務(00909-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。

首日參考價為16.76元，相較今日收盤價16.98元，息值合計為0.23元，股息殖利率1.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/21 16.98 0.225 1.33% 0.0

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