盤後速報 - 國泰數位支付服務(00909)次交易(21)日除息0.23元，參考價16.76元

國泰數位支付服務(00909-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.23元。
首日參考價為16.76元，相較今日收盤價16.98元，息值合計為0.23元，股息殖利率1.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/21
|16.98
|0.225
|1.33%
|0.0
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