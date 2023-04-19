搶攻無卡族！新光三越聯手zingala 率先百貨同業導入BNPL

百貨龍頭新光三越宣布，為進一步擴大 skm pay 支付服務，與先買後付新型態支付 BNPL(Buy Now Pay Later) 品牌「zingala 銀角零卡」合作，期藉此進一步導入無信用卡和 Z 世代族群等，並成為目前唯一提供此服務的百貨業者。

新光三越自 2018 年領先同業推出百貨第一個行動支付 skm pay，為滿足多元消費需求，多年來不斷推新功能並優化各項服務，近年來更打開生態圈進行跨業結盟，至今，新光三越會員數累計超過 300 萬名，skm pay 去年消費額更達 313 億元規模，穩占全台百貨第一。

而 zingala 銀角零卡在台灣擁有百萬用戶，市占超過 50%，是國內先買後付新型態支付 BNPL 第一品牌，隸屬中租。

新光三越指出，近兩年 BNPL 在全球廣受無卡年輕族群，是一種可讓消費者先取得商品，提供大額分期、小額支付的彈性靈活新支付模式，據調查，台灣去年 BNPL 使用率年增逾 30%，國外數據也顯示，Z 世代及千禧世代使用 BNPL 的占比超過 80%。

為迎合年輕世代使用 BNPL 最愛購入精品、美妝、3C 以及美食體驗等，新光三越強打全台擁有近 50 個國際名品、120 個美妝品牌、法雅客和 [i]Store 提供最新最齊全的 3C 科技產品，再加上逾 200 家餐廳和咖啡廳，以百貨最完整的商品陣容，全力推動 BNPL 會員。