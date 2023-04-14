鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至31.94元，預估目標價為495元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對川湖(2059-TW)做出2023年EPS預估：中位數由31.94元上修至31.94元，其中最高估值35.38元，最低估值30.31元，預估目標價為495元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35.38
|37.2
|37.9
|最低值
|30.31
|34.14
|37.9
|平均值
|31.94
|35.6
|37.9
|中位數
|31.94
|35.54
|37.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8,590,000
|8,742,000
|9,160,820
|最低值
|6,577,000
|8,073,000
|9,160,820
|平均值
|7,758,530
|8,407,000
|9,160,820
|中位數
|7,760,000
|8,406,500
|9,160,820
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|42.56
|21.75
|12.22
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
|4,868,807
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
最新相關新聞
- 行情震盪 高殖利率成保護傘
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)目標價調降至502.5元，幅度約3.46%
- 川湖3月營收4.61億元年減29.61% 1—3月達11.61億元
- 川湖:本公司受邀參加UBS所舉辦之線上法說會
- 川湖:公告本公司法人董事代表人變動
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。