盤後速報 - 愛之味(1217)次交易(7)日除息0.4元，參考價11.4元

愛之味(1217-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為11.4元，相較今日收盤價11.80元，息值合計為0.4元，股息殖利率3.39%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/07 11.80 0.4 3.39% 0.0
2022/07/12 10.85 0.3 2.76% 0.0

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