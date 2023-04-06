盤後速報 - 愛之味(1217)次交易(7)日除息0.4元，參考價11.4元

愛之味(1217-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為11.4元，相較今日收盤價11.80元，息值合計為0.4元，股息殖利率3.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/07
|11.80
|0.4
|3.39%
|0.0
|2022/07/12
|10.85
|0.3
|2.76%
|0.0
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首日參考價為11.4元，相較今日收盤價11.80元，息值合計為0.4元，股息殖利率3.39%。
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|除權息日
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|現金股利 (元/股)
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