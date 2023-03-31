香港、中國正式通關 中國買家重返香港豪宅市場

香港與中國上月初正式通關後，香港房價開始明顯回升，跡象顯示兩地通關後不少中國買家重返香港豪宅市場，2 月市場出現數宗金額超過 1 億港元的交易。

據《香港商報》報導，萊坊最新發布的《香港每月物業市場報告》顯示，中國買家重返豪宅市場，2 月市場出現數宗金額超過 1 億港元的交易，顯示買家對優質資產的興趣不減。

香港差餉物業估價署最新公布的數據則顯示，2 月差估署房價指數報 345.9 點，寫下四個月來新高，較前月漲 2.22%，創 33 個月以來最大漲幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年 2 月美國聯準會（Fed）首次把升息步伐放緩至 1 碼（25 個基點），加上香港政府減免千萬港元以下物業印花稅，香港經濟加快回升步伐，帶動 2 月成交量與房價大幅攀升。

不過，高力香港研究部主管李婉茵表示，香港房市仍受海外因素影響，包括外國地緣政治局勢持續緊張，可能影響中國對外貿易及香港轉運港進出口表現，再加上美國銀行業危機，導致投資人對金融市場的信心下降，最終可能拖累香港經濟復甦。

此外，今年賣地表現亦有待觀察，若住宅用地再出現流標或以低於市場預期價格成交，將會影響房樓價漲勢。

數據顯示，零售物業市場方面，1 月零售額年增 7.0% 至 362 億港元。



遊客重回香港，整體零售市場氣氛趨於樂觀。隨着旅遊業景氣回升，2 月入境旅客人數由 1 月的 49.8 萬人次增至 146.2 萬人次，大約 76% 遊客來自中國。



新冠肺炎疫情過後，香港作為陸客購買奢侈品目的地的地位可能會改變，零售商預料將調整銷售策略，更重視輕奢品。

展望未來，由於零售商需要時間適應後疫情時代，預估短期內優質街舖租金將保持平穩。