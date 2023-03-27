盤後速報 - 博大科技(8109)下週(4月6日)除息3.99元，預估參考價87.41元

博大科技(8109-TW)下週(4月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.99元。
以今日(3月27日)收盤價91.40元計算，預估參考價為87.41元，息值合計為3.99元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
博大科技(8109-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工、買賣。各種交直流電源供應器.轉換器.電信器材及其零組件之製造加工買賣。資訊軟體服務業。近5日股價下跌2.78%，櫃買指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/06
|91.40
|3.9947
|4.37%
|0.0
|2022/04/14
|77.0
|4.0
|5.19%
|0.0
|2021/03/31
|74.2
|3.5
|4.72%
|0.0
|2020/06/23
|72.2
|4.0247
|5.57%
|0.0
|2019/07/26
|97.5
|4.5
|4.62%
|1.0
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