盤後速報 - 博大科技(8109)下週(4月6日)除息3.99元，預估參考價87.41元

博大科技(8109-TW)下週(4月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.99元。

以今日(3月27日)收盤價91.40元計算，預估參考價為87.41元，息值合計為3.99元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

博大科技(8109-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電腦軟硬體及週邊設備暨零組件之製造、加工、買賣。各種交直流電源供應器.轉換器.電信器材及其零組件之製造加工買賣。資訊軟體服務業。近5日股價下跌2.78%，櫃買指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/06 91.40 3.9947 4.37% 0.0
2022/04/14 77.0 4.0 5.19% 0.0
2021/03/31 74.2 3.5 4.72% 0.0
2020/06/23 72.2 4.0247 5.57% 0.0
2019/07/26 97.5 4.5 4.62% 1.0

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