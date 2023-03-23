鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.5元，幅度約4.05%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由37元上修至38.5元，調升幅度4.05%。其中最高估值44.5元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。

旺宏(2337-TW)今(23日)收盤價為34.05元。近5日股價上漲1.49%，相關半導體類指數近5日上漲4.01%，台灣加權指數上漲2.42%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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