根據FactSet最新調查，共8位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由37元上修至38.5元，調升幅度4.05%。其中最高估值44.5元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。
旺宏(2337-TW)今(23日)收盤價為34.05元。近5日股價上漲1.49%，相關半導體類指數近5日上漲4.01%，台灣加權指數上漲2.42%，股價波動與大盤表現同步。
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.5元，幅度約4.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.5元，幅度約4.05%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.75元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。