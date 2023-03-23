盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.3%報1335.0元，成交994張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.3%，23日09:13報1335.0元，成交994張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲27.32%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲4.01%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,270 張
- 外資買賣超：+1,562 張
- 投信買賣超：-269 張
- 自營商買賣超：-23 張
- 融資增減：-343 張
- 融券增減：+48 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
2482
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