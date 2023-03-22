盤中速報 - 榮創(3437)股價拉至漲停，漲停價21.65元，成交477張

榮創(3437-TW)22日10:05上漲1.95元，股價漲停報21.65元，委買1張、委賣183張，成交477張。

主要業務為LED晶粒研發、製造、封裝、模組及銷售。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲1.12%。

榮創(3437-TW)近5日股價上漲0.77%，台灣加權指數上漲1%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：+118 張

外資買賣超：+119 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：-1 張

融資增減：+22 張

融券增減：-1 張

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