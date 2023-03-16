盤後速報 - 亞航(2630)下週(3月23日)除息0.36元，預估參考價19.34元

亞航(2630-TW)下週(3月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.36元。
以今日(3月16日)收盤價19.70元計算，預估參考價為19.34元，息值合計為0.36元，股息殖利率1.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞航(2630-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空器與有關裝備之維修、租賃與買賣。航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理。以及上述各項業務之代理與顧問。近5日股價上漲3.32%，台灣加權指數下跌2.72%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/23
|19.70
|0.36
|1.83%
|0.0
|2022/08/30
|17.85
|0.0
|0.0%
|0.7492
|2022/04/14
|19.0
|0.25
|1.32%
|0.0
|2021/11/30
|18.95
|0.0
|0.0%
|0.3993
|2021/10/08
|18.0
|0.1361
|0.76%
|0.0
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