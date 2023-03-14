盤中速報 - 榮科(4989)股價拉至漲停，漲停價31.0元，成交2,198張

榮科(4989-TW)14日12:23上漲2.8元，股價漲停報31.0元，委買388張，成交2,198張。
主要業務為電解銅箔之製造及銷售。所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數近5日下跌1.51%。
榮科(4989-TW)近5日股價上漲3.49%，台灣加權指數下跌1.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-205 張
- 外資買賣超：-220 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：+71 張
- 融券增減：+70 張
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