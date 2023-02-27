鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至26元，預估目標價為337元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2023年EPS預估：中位數由26.38元下修至26元，其中最高估值28.31元，最低估值21.52元，預估目標價為337元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|28.31
|31.9
|最低值
|21.52
|22.93
|平均值
|26.02
|29.69
|中位數
|26
|30.87
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|59,830,000
|63,341,000
|最低值
|54,588,351
|59,123,931.76
|平均值
|56,764,864.65
|61,309,560.8
|中位數
|57,031,000
|61,625,029.01
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.22
|14.01
|15.54
|11.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,564,375
|22,537,767
|23,092,145
|21,392,398
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。