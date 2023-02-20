盤中速報 - 東台(4526)股價大漲至17.35元，漲幅達7.43%

東台(4526-TW)20日09:06股價上漲1.2元，報17.35元，漲幅7.43%，成交1,454張。
東台(4526-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售。電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售。
近5日股價上漲11%，台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+48 張
- 外資買賣超：+49 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+297 張
- 融券增減：+15 張
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