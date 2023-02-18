鉅亨速報 - Factset 最新調查：AES-KY(6781-TW)目標價調降至872元，幅度約4.28%

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對AES-KY(6781-TW)提出目標價估值：中位數由911元下修至872元，調降幅度4.28%。其中最高估值1050元，最低估值850元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予AES-KY(6781-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立0位、保守悲觀0位。

AES-KY(6781-TW)今(17日)收盤價為818元。近5日股價下跌3.54%，相關電子零組件類指數近5日上漲2.01%，台灣加權指數下跌0.69%，短期股價無明顯表現。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.31%

$12,931

原投組報酬率

+21.39%

$12,139

投組標的成分

  • 40%

    立端

    6245

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 20%

    振曜

    6143

  • 10%

    威強電

    3022

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞