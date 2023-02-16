中國央行拓展「第二支箭」支持範圍 推動平台企業金融業務全面完成整改

中國央行於上周五（10 日）召開 2023 年金融市場工作會議，宣示要拓展「第二支箭」支持範圍，並推動平台企業金融業務全面完成整改。

《第一財經》報導，中國央行周三表示，於上周五召開 2023 年金融市場工作會議，表示要切實落實「兩個毫不動搖」，拓展民營企業債券融資支持工具（「第二支箭」）支持範圍，推動金融機構增加民營企業信貸投放。「兩個毫不動搖」意指毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

去年，為落實「穩經濟」一攬子政策措施，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業健康發展，在人民銀行的支持和指導下，中國銀行間市場交易商協會繼續推進「第二支箭」，支持建商等民營企業發債融資。

此後，「第二支箭」政策持續發力。統計數據顯示，今年 1 月，共計 19 家建商發行境內信用債，包含四家民營建商，分別為廣州合景控股集團有限公司、廣州番禺雅居樂房地產開發公司、廈門中駿集團有限公司、新希望五新實業集團有限公司，均由中債增信提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。

「政策支持房企，信用資質進一步下沉，不再局限頭部房企。」東方金誠研究發展部分析師唐曉琳說。

央行與銀保監會發布在 1 月 5 日發布通知，決定建立首套房貸款利率政策動態調整機制。如今央行強調，要動態監測分析房市邊際變化，「因城施策」，實施好差別化住宅信貸政策，落實好金融支持房市平穩健康發展的 16 項措施，積極做好「保交樓」金融服務，推動房地產產業向新發展模式平穩過渡。

中指研究院指數事業部研究副總監徐躍進表示，1 月以來，疫情影響逐漸減弱，加上政府調整房市調控政策，部分城市二手房業主掛牌預期有所回升，需求端亦出現回暖跡象。整體來看，隨著房市政策環境進一步寬鬆，市場預期與信心有望逐漸修復，核心一、二線城市二手房市場有望迎來復甦。

唐曉琳則認為，房市尚未出現趨勢性回暖信號，仍須持續關注政策落實效果。展望後市，建商融資規模改善與信用風險下降，仍有賴政策持續引導，以及房市趨勢性回升。

此外，央行此前表示，螞蟻集團等 14 家大型平台企業已基本完成整改。上周五央行進一步指出，今年要推動大型平台企業金融業務全面完成整改，加強常態化監管，支持平台企業健康規範發展。

人民銀行金融市場司負責人馬賤陽曾說，下一步金融管理部門將堅持發展和規範並重，支持平台經濟健康發展。一是繼續推動相關平台企業加快剩餘少數問題整改，完成整改工作。二是提升常態化監管水準，進一步完善監管制度。三是研究制定促進平台經濟健康發展的金融支持措施，支持平台企業提升科技創新能力和服務質效，增強國際競爭力。